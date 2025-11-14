Al via la quarta edizione del master Terna-Unipa per la transizione energetica: 90 assunti a Palermo entro il 2027

14/11/2025 di , Tempo di lettura 2 min

L’inizio di un nuovo percorso per altri 19 allievi. E del contratto a tempo indeterminato a Palermo per i loro predecessori. Sono gli studenti del master Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica, oggi alla quarta edizione, organizzato da Terna, società che gestisce le reti elettriche italiane, in collaborazione con l’UniPa. E, in contemporanea, con gli atenei di Cagliari e Salerno. Un percorso multidisciplinare di un anno, all’interno dell’università di Palermo, per formare i nuovi professionisti della transizione energetica, con competenze tecniche e manageriali insieme. Al termine del quale, come i predecessori, verranno assunti in Terna nella stessa sede territoriale del master.

Un’occasione per arginare la fuga dei laureati siciliani – attraendo anche intelligenze da altre regioni – che è stata rinnovata per altre due edizioni. «Vogliamo offrire ai giovani laureati non solo un’opportunità di crescita professionale, ma anche la possibilità di contribuire attivamente allo sviluppo dei territori da cui provengono», commenta Giuseppina Di Foggia, ad di Terna.

L’inaugurazione della quarta edizione del master Terna-UniPa

La quarta edizione del master targato Terna-UniPa è stata inaugurata oggi con una cerimonia nell’aula magna del dipartimento di Ingegneria palermitano. A cui hanno preso parte il presidente di Terna Igor De Biasio e il direttore Strategia, digitale e sostenibilità Francesco Salerni. Con gli onori di casa svolti dal rettore dell’ateneo di Palermo Massimo Midiri. «Questo master si è distinto fin dal suo avvio per la sua grandissima attrattività, confermando la solidità e il valore della collaborazione tra università e impresa – commenta il rettore –. Con questo percorso offriamo ai nostri giovani una possibilità concreta di lavoro qualificato, in un ambito fondamentale come quello della transizione energetica che riguarda il futuro del nostro territorio e di tutti noi». Assicurato da una lettera di assunzione già in mano dei 19 nuovi allievi, al termine del percorso di master diretto e coordinato dai docenti Mariano Ippolito ed Eleonora Riva Sanseverino.

I numeri delle candidature: giovani unde30 e sempre più ragazze

Si andranno ad aggiungere agli oltre 50 studenti già assunti alla sede Terna di Palermo con le tre edizioni precedenti, che diventeranno circa 90 entro il 2027. Un passaggio fondamentale – insieme alla gratuità del corso per gli iscritti, con le spese sostenute da Terna – per decretarne l’attrattività. Raccontata dal crescente aumento di domande nel tempo: dalle 170 candidature della prima edizione alle circa 400 dell’ultima. Per lo più giovani come meno di 30 anni, provenienti da lauree magistrali in percorsi STEM, soprattutto Ingegneria energetica e nucleare, elettrica, meccanica e gestionale. E, tra di loro, anche diverse ragazze: il 27 per cento in più in questa edizione.

