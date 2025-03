Linea ferroviaria Palermo-Catania: autorizzati i lavori di alimentazione elettrica nell’Ennese

La Regione siciliana ha autorizzato gli interventi in provincia di Enna per l’alimentazione della linea ferroviaria Palermo-Catania. A occuparsi delle opere sarà Terna, società che gestisce le reti elettriche italiane: il progetto prevede una nuova stazione elettrica a 150 kv denominata Villarosa, da collegare agli impianti di Rfi, e un nuovo elettrodotto in cavo interrato di circa 13,5 chilometri, realizzato con un innovativo isolamento in XLPE (polietilene reticolato estruso). Le attività preparatorie all’apertura dei cantieri sono previste per le prossime settimane. Solo uno dei progetti siciliani dell’azienda, per nel piano di sviluppo 2025 ha previsto per l’Isola – prima regione in Italia – un totale di 3,5 miliardi di investimenti. Tra le principali opere che toccheranno la Sicilia ci sono il Tyrrhenian Link, con la realizzazione di due linee elettriche sottomarine in corrente continua che collegheranno l’Isola con Campania e Sardegna, ed Elmed, l’interconnessione elettrica tra Italia e Tunisia.