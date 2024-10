Termini Imerese, violenza una turista in spiaggia dopo averle rubato il cellulare

Avrebbe violentato una turista straniera sulla spiaggia di Termini Imerese, in provincia di Palermo. Per questo è stato arrestato ed è finito in carcere un 35enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, inoltre, è accusato anche di rapina aggravata.

È stata proprio la denuncia da parte della turista a fare partire le indagini dei carabinieri. La donna ha ricostruito di essere stata aggredita da un uomo sconosciuto in pieno giorno, mentre si trovava in spiaggia nella zona portuale di Termini Imerese. Stando a quanto denunciato dalla vittima, l’uomo le avrebbe prima tolto il cellulare per impedirle di chiedere aiuto e poi l’avrebbe violentarla.

L’analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza della zona e le dichiarazioni della vittima e di altri testimoni hanno permesso ai militari di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e di tracciare l’identikit dell’uomo che è stato poi individuato e arrestato. Il 35enne adesso di trova ristretto nella casa circondariale di Termini Imerese.