Il caos traffico per l’esibizione delle Frecce tricolori. Polizia convoca una riunione in questura

Una riunione, non è chiaro per quando, è stata convocata dalla polizia di Catania. Sul tavolo ci saranno le tante criticità nella gestione della viabilità registrate durante l’esibizione delle Frecce tricolori. Ad annunciare l’incontro è la stessa questura etnea attraverso una nota stampa nella quale vengono elencati gli sforzi per garantire la sicurezza durante la manifestazione. Alla riunione saranno presenti anche i vertici dei vigili urbani, con in testa i nuovi vertici che sono stati presentati nei giorni scorsi. Nello specifico il nuovo comandante Diego Peruga e il suo vice, anche lui fresco di incarico, Stefano Blasco. Obiettivo del faccia a faccia quello di «individuarne le cause ed evitare che possano ripetersi in futuro».

Nonostante l’attesa e l’entusiasmo per l’esibizione, l’evento è stato infatti segnato da problemi logistici e di sicurezza. Il pubblico ha lamentato la mancanza di informazioni chiare, l’assenza di indicazioni per raggiungere le aree di osservazione e la carenza di servizi essenziali come bagni e punti di ristoro. Inoltre, la gestione del traffico è stata inadeguata, causando congestioni e disagi per residenti e visitatori. Le autorità locali sono state accusate di non aver pianificato adeguatamente l’evento, sottovalutando l’afflusso di persone e le necessità logistiche.