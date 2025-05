Catania, scontro tra scooter in via Due Obelischi: morti due centauri

È di due morti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato ieri sera, poco prima di mezzanotte, in via Due Obelischi, nella zona nord di Catania. Stando a quanto è stato ricostruito finora, a scontrarsi per cause che sono ancora in fase di accertamento sarebbero stati due mezzi a due ruote. A causa del sinistro hanno perso la vita i due centauri.

Un 32enne è morto sul colpo; mentre un 65enne è morto in ospedale dove era stato trasportato d’urgenza e sottoposto a un intervento chirurgico mentre si trovava ricoverato nel reparto di Rianimazione. Sul posto dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che si sono occupati di effettuare i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e anche le eventuali responsabilità.