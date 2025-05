Piazzale Sanzio, giovedì inaugurazione del parcheggio e del parco. Inizialmente sarà gratuito

È tutto pronto per l’apertura al pubblico della nuova area di piazzale Raffaello Sanzio, che comprende il parcheggio scambiatore e il grande parco attrezzato, il quale sarà intitolato al penalista Serafino Famà, vittima della mafia. Lo ha annunciato l’assessore del Comune di Catania Sergio Parisi al termine di un sopralluogo con il presidente dell’Amts Giovanni Vittorio e i tecnici della direzione Lavori pubblici e dell’azienda di trasporto pubblico. Il parcheggio dispone di 315 stalli per le auto e 12 per gli autobus. L’intera area è completata da un moderno parco con ampie zone verdi, oltre 150 nuovi alberi, due ulivi secolari, 5.000 cespugli, prati, un’area giochi e attrezzature per il fitness all’aperto.

Sono stati installati anche un impianto di illuminazione a energia solare, un sistema automatizzato per il controllo degli accessi, il conteggio in tempo reale dei posti disponibili, pagamenti elettronici e un sistema di videosorveglianza con 75 telecamere. «Giovedì, insieme al sindaco Trantino – ha dichiarato l’assessore Parisi – consegneremo quest’opera ai cittadini catanesi, che potranno contare su una nuova infrastruttura a servizio della mobilità sostenibile e del benessere. Sarà un luogo in cui fare sport o semplicemente passeggiare all’aria aperta, immersi nel verde». Il parco, dotato di 5 fontanelle e 58 panchine, sarà affidato in gestione all’Amts, che curerà anche l’operatività del parcheggio scambiatore. «D’intesa con il sindaco – ha concluso Parisi – abbiamo deciso che, in una prima fase, l’accesso sarà completamente gratuito».