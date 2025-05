Tamponamento sulla A29: traffico bloccato in direzione dell’aeroporto di Palermo

A causa di un tamponamento che ha coinvolto tre veicoli, è stata temporaneamente chiusa al traffico la A29 Raccordo, diramazione per Punta Raisi, all’altezza del chilometro tre in direzione dell’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo. Per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli automobilisti, sono state attivate deviazioni sul posto. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenute le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine, impegnate nella gestione dell’emergenza e nelle operazioni di ripristino della viabilità. Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica e di seguire i percorsi alternativi indicati.