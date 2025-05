Incidente per le Frecce tricolori a Pantelleria, atterraggio d’emergenza in un prato

Foto di Pantelleria Notizie

A Pantelleria si è registrato un atterraggio d’emergenza che ha coinvolto almeno un mezzo aereo delle Frecce tricolori, la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica militare. L’esibizione in addestramento, stando al programma ufficiale, è iniziata alle 14.30. Per l’occasione è stato aperto al pubblico il distaccamento aeroportuale di Pantelleria con la possibilità di visitare lo storico hangar Nervi. Stando alle prima informazioni, diffuse da Pantelleria Notizie, un aereo della pattuglia acrobatica è stato costretto a un atterraggio d’emergenza, come testimoniano alcune fotografie. Il pilota non avrebbe riportato conseguenze. I motivi sono ancora da chiarire. Non si esclude un leggero contatto tra due aerei o un episodio di birdstrike. Sul posto sono presenti i mezzi di soccorso del 118 e i vigili del fuoco.