Licata, tentato omicidio in un lido: arrestato un minorenne

Un 17enne è stato arrestato per avere accoltellato un 22enne davanti a uno stabilimento balneare nella zona di Mollarella a Licata, in provincia di Agrigento. Secondo quanto è stato ricostruito finora nel corso delle indagini, la vittima sarebbe stata colpita con delle coltellate sia al torace che alla schiena. Il minorenne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dagli agenti del commissariato di Licata insieme ai poliziotti della squadra mobile di Agrigento. Dopo l’arresto, è stato trasferito in un istituto di pena minorile. Il 22enne, invece, è stato portato e ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio in prognosi riservata. Il giovane è già stato sottoposto a un delicato intervento per l’asportazione della milza. Stando a ciò che è emerso finora, l’aggressione sarebbe avvenuta dopo un dissidio nato per futili motivi.