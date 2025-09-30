Caltagirone, tenta di uccidere il suo ex coinquilino accoltellandolo in strada

30/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Tentato omicidio a Caltagirone, in provincia di Catania. I poliziotti hanno fermato un uomo di 28 anni, originario del Ghana, accusato del reato di tentato omicidio aggravato.

Il tentato omicidio a Caltagirone

Alcuni giorni fa, gli agenti del commissariato di Caltagirone sono intervenuti in via Taranto. Una chiamata, infatti, aveva segnalato che lì era in corso una violenta lite tra due uomini, di cui uno armato di coltello e l’altro sanguinante. I due – entrambi stranieri – si conoscevano già e addirittura, in passato, avevano condiviso la stessa abitazione. Una volta arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato un 26enne terra ferito con due coltellate. I fendenti avrebbero raggiunto la vittima al petto e alla scapola. Per questo è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118. Nel frattempo, l’altro uomo era riuscito a scappare, facendo perdere le proprie tracce.

Le ricerche e l’arresto dell’aggressore

Dopo avere affidato il 26enne ferito alle cure degli operatori sanitari, i poliziotti hanno iniziato le ricerche del 28enne. Tramite le immagini registrate dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza della zona, gli investigatori sono riusciti a ricostruire gli spostamenti. Analizzati i video, i poliziotti hanno circoscritto l’area del tentato omicidio a Caltagirone e sono stati in grado di identificare l’aggressore. Così, gli agenti hanno circondato la sua abitazione – nel centro storico della cittadina in provincia di Catania – dove, nel frattempo, l’uomo si era nascosto. Fatta irruzione nell’appartamento, i poliziotti hanno bloccato e arrestato il 28enne. All’interno della casa sono stati recuperati gli indumenti indossati dall’uomo al momento dell’accoltellamento. L’uomo è finito in carcere.

