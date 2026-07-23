Tentato furto a un chiosco di Gravina di Catania: la scena immortalata dalle telecamere

23/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Tentato furto in un chiosco-bar a Gravina di Catania, nel Catanese. Le indagini svolte dai carabinieri, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno consentito di denunciare un 40enne di Acireale (in provincia di Catania) per tentato furto.

Il tentato furto a Gravina ripreso dalle telecamere

I militari hanno ricevuto la denuncia, sporta da un 36enne catanese, titolare dell’attività commerciale. L’uomo ha raccontato loro che, in nottata, ignoti avevano cercato di introdursi nei locali del suo chiosco a Gravina di Catania per un tentato furto, danneggiando la porta di ingresso. L’acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nel punto vendita ha permesso di analizzare i fotogrammi che immortalano il tentativo di furto. Nei video, infatti, si vede un uomo che arriva a piedi e inizialmente si pone in una fase di osservazione.

Il 40enne denunciato

Successivamente si nota l’uomo mentre tenta di forzare più volte la porta del locale con un utensile da scasso. Provando, senza riuscirci, a creare un varco per entrare nei locali attraverso la porta, tuttavia, altamente resistente. Un tentato furto fallito quello a Gravina di Catania. Le successive attività di polizia giudiziaria hanno permesso di dare un nome al volto dell’uomo immortalato dalle telecamere che è stato identificato per un 40enne di Acireale. Già gravato da pregresse vicende giudiziarie per la commissione di reati contro il patrimonio, riconosciuto dagli operanti. Il 40enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

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