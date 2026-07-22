Incendi nel pomeriggio di oggi anche lungo l’autostrada A19 Palermo–Catania. Un primo rogo è divampato all’altezza dello svincolo di Resuttano, in provincia di Caltanissetta.

Le fiamme partite dalle sterpaglie

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite con tutta probabilità dalle sterpaglie. Poi si sono propagate agli alberi a ridosso della carreggiata e hanno interessato anche un deposito di barriere New Jersey dell’Anas. La combustione del materiale plastico ha provocato una densa nube di fumo nero che ha interessato il tratto autostradale. Riducendo notevolmente la visibilità e rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia stradale. La circolazione ha subìto rallentamenti durante le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.

Gli incendi lungo l’autostrada A19

Prosegue l’emergenza roghi lungo la rete stradale siciliana. Nel pomeriggio nuovi incendi stanno interessando due tratti dell’autostrada A19 Palermo–Catania, rendendo necessarie limitazioni alla circolazione. In direzione Palermo è stata chiusa la carreggiata tra il chilometro 97,80 e il chilometro 83,40, nel territorio di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta. Per i veicoli in transito è stata istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Ponte Cinque Archi, con rientro in autostrada allo svincolo di Irosa. Le deviazioni sono indicate dalla segnaletica presente sul posto.

Un secondo incendio interessa il tratto compreso tra il chilometro 89 e il chilometro 91 nel territorio di Alimena, in provincia di Palermo, dove il traffico risulta bloccato in entrambe le direzioni. Le squadre Anas sono presenti lungo la A19 a supporto delle operazioni di gestione dell’emergenza incendi. E operano in coordinamento con i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza e della regolare circolazione.

Gli interventi dei cantonieri

Ieri, lungo l’autostrada A19 Palermo–Catania, nel tratto tra Irosa e Tremonzelli, le squadre Anas hanno lavorato per l’intera giornata a seguito di un incendio che ha interessato la vegetazione circostante. I cantonieri hanno presidiato l’area, collaborato con le squadre impegnate nello spegnimento e verificato le condizioni di sicurezza della sede stradale, contribuendo al ripristino della viabilità. Anche oggi gli incendi hanno interessato diversi tratti della rete siciliana. Come la strada statale 186 di Monreale, la 118 Corleonese Agrigentina e la 189 Della Valle del Platani. In alcuni casi, spiega l’Anas, per tutelare l’incolumità degli utenti e degli operatori, si è resa necessaria la temporanea chiusura delle arterie.

«Il lavoro dei cantonieri – ricorda l’Anas – rappresenta un presidio fondamentale sul territorio. E richiede tempestività, competenza e capacità di operare in squadra, in coordinamento con vigili del fuoco, forze dell’ordine, protezione civile e gli altri soggetti impegnati nella gestione delle emergenze. Un impegno quotidiano – conclude la nota dell’Anas – fatto di professionalità, sacrificio e senso del dovere, che prosegue fino a quando la strada non torna a essere sicura».