Catania: sospettato di furto, trovato a casa con pistola clandestina

23/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una pistola clandestina e diverse munizioni a casa a Catania. Per questo motivo, la polizia ha arrestato un 36enne catanese. Nello specifico, i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Acireale hanno avviato una attività di indagine dopo aver ricevuto una denuncia di furto in abitazione. A seguito del quale erano stati sottratti preziosi e altri oggetti di valore per un ammontare di circa 20mila euro.

La denuncia per furto

Gli agenti della squadra investigativa del commissariato hanno effettuato una serie di accertamenti che hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. Grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, sono risaliti a un uomo sospettato di essere il ladro. Pertanto, hanno proceduto alla perquisizione della sua abitazione, a Catania.

La pistola nascosta in casa a Catania

In casa a Catania, l’uomo aveva nascosto, in un’intercapedine del sottotetto, una pistola semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa. Un’arma completa di caricatore con otto cartucce e diverse munizioni sia calibro 7,65 sia calibro 6.35. Nel garage, invece, sono stati trovati nove mazzi di chiavi, due grimaldelli per autovetture e un martelletto d’emergenza per mandare in frantumi i vetri. Strumenti, spesso, adoperati dai ladri d’auto per commettere furti.

L’arresto del 36enne

Il 36enne trovato in casa a Catania con la pistola è un soggetto già noto alle forze di polizia per i suoi svariati precedenti per reati contro il patrimonio. L’uomo è stato arrestato per detenzione di arma clandestina ed è stato denunciato per ricettazione dell’arma, per detenzione illegale di munizioni e per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Al termine degli adempimenti di rito, l’uomo è stato portato in carcere a Catania, in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dall’autorità giudiziaria.

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