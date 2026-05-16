Foto di carabinieri

Colti sul fatto mentre smontavano condizionatori all’interno della chiesa Evangelica di via Ciro Menotti, a Catania, un uomo di 43 anni e una donna di 27 sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo Radiomobile per tentato furto aggravato in concorso. L’intervento è scattato dopo la segnalazione al 112, partita dal pastore che aveva notato i movimenti sospetti attraverso le telecamere di videosorveglianza.

L’intervento dei carabinieri

Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno sorpreso i due mentre stavano smontando le parti metalliche dei motori esterni dei climatizzatori. Alla vista delle pattuglie hanno tentato la fuga, abbandonando gli utensili, ma sono stati immediatamente bloccati.

Danni e arresto

Durante il controllo sono stati sequestrati diversi utensili da scasso e recuperati i componenti già smontati, con tubazioni in rame tagliate e impianti danneggiati. Il sistema di climatizzazione è risultato gravemente compromesso. I due arrestati, già noti alle forze dell’ordine, sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria dopo la convalida dell’arresto.