Oroscopo della settimana dal 20 al 26 luglio 2026

La settimana dal 20 luglio inizia con il passaggio del Sole in Leone: e si accende l‘oroscopo dei segni di fuoco! Giove, dopo aver cambiato residenza nel segno del Sole, rincara la dose con l’appoggio dell’astro della luce. Decretando che, da ora in poi, è l’anno del Leone, ottimo anche per Sagittario e Ariete. Avvantaggiati da queste configurazioni, torna un po’ più il sereno per la Bilancia, mentre il Gemelli acquista stabilità. Gli Acquario, invece, dovranno fare i conti con le conseguenze di alcune scelte e decidere in fretta come muoversi. Toro dovrà adesso valutare i risultati, mentre la Vergine ne aspetta di bellissimi per come si è saputa muovere, e il Capricorno è innamorato e pronto a scelte importanti. Cancro alleggerisce le tensioni, le spese e le aspettative; Scorpione deve conquistare una certa sicurezza, infine, per i Pesci finalmente un po’ di riposo. Vediamo la settimana nel dettaglio con l’oroscopo della nostra rubrica astrologica.

Ariete

Inizia una stupenda settimana carica di energia e forte intensità per gli Ariete. Che tornano più padroni della propria vita, meno in difficoltà nei sentimenti e felici delle conquiste lavorative. Senza troppo stare a pensarci, sarebbe il caso di una bella vacanza. Non mancheranno i momenti ludici e troverete molto divertente condividere giornate con amici in allegria. Adesso avete una maggiore positività in tutto.

Toro

Il vostro cielo, cari Toro, si prepara a ricevere la visione infallibile del Sole e Giove combinati. Che, finalmente, tracceranno una linea di confine: per farvi capire se ciò a cui state lavorando è una decisione da portare avanti o da gestire riservandosi la possibilità di cambiare rotta. In amore, la bella Venere vi aiuta a gestire bene la coppia e a creare momenti di intimità che recupererete dopo tanto lavoro.

Gemelli

Da questa settimana, finalmente, i Gemelli hanno un po’ di pace. Recuperano una certa stabilità nel lavoro e centrano un po’ meglio la propria personalità, dandosi al riposo e alla cura di sé. Il cielo vi mette nelle condizioni di fare del vostro meglio a livello pratico, provando e riprovando ogni situazione possibile. Visto che fino ad adesso avete dovuto sottostare. In amore, Venere vi confonde con le parole…

Cancro

Il cielo vi ha alleggerito di molto con gli ultimi passaggi planetari e in questa settimana dal 20 luglio l’oroscopo segnala una tregua. Anche se ancora non sentite di avere raggiunto gli obiettivi sentimentali che volete, cercate di fare del vostro meglio in maniera diversa dal solito. Semplicemente amando e consapevoli che il passato non può tornare indietro: in amore si può anche lasciarsi andare al destino. A lavoro avete poco tempo per decidere…

Leone

È la settimana del Leone e la congiunzione Sole-Giove nei vostri gradi inaugura l’inizio di una nuova vita. Ricca di eventi, fortuna e cose che culminano in maniera assolutamente aderente alle vostre aspettative. Si è riacceso qualcosa in voi, a livello passionale, umano e personale. Vi evolverete in maniera molto palese al lavoro e in tutto quello che riguarda la carriera, che vi viene riconosciuta in maniera formale. Siete anche attratti da una passione nuova in amore.

Vergine

La potenza degli astri aiuta voi Vergine in un’analisi interiore, piuttosto che con i soliti conti e date. La chiarezza del Sole e la capacità di sintesi di Giove, nonché il suo edonismo, vi portano a vivere meglio il rapporto con voi stessi. E a chiedervi cosa veramente vi serve per stare bene, cosa volete ottenere in termini qualitativi dagli sforzi a cui vi sottoponete. Virerete su una voglia di pace, serenità e libertà che vi servirà a comprendere quanto state amando voi stessi e la vostra vita.

Bilancia

Finalmente per voi Bilancia arrivano notizie felici, accordi possibili e risposte che cambiano la realtà. Dandovi modo di pensare al tempo fermo che ha caratterizzato il vostro anno – e il vostro oroscopo di cambiamenti inaspettati – fino a questa settimana dal 20 luglio. Il futuro, con un Giove positivo, diventa più ottimistico e si riparte da un’attitudine più consistente nella maniera di agire, e con maggiore velocità. Tutto è nuovo, anche il vostro cuore: per questo volete amare ed essere amati di più.

Scorpione

Il vostro cielo, in questa settimana dal 20 luglio, sembra davvero inaugurare un momento piacevole, con un oroscopo dal sapore divertente. Avrete una fortissima voglia di reagire alle situazioni che state vivendo. Si tratta di decisioni importanti e scelte impegnative, ma dovrete avere una forte concentrazione. E, soprattutto, farvi consigliare da alcuni amici che tengono a voi e alla vostra stabilità. I segni di terra potrebbero essere i vostri migliori alleati.

Sagittario

Finalmente i Sagittario tornano a viaggiare e a vivere la loro vita per come l’hanno sempre desiderata. E a raggiungere il livello di serenità che cercavano da un po’. La stupenda configurazione della settimana vi regala un momento che, in barba agli imprevisti di Urano, promette di essere uno dei migliori della vostra vita. Con gli affari e le occasioni giuste che tornano a fluire in maniera leggera e coinvolgente. Si affina, intanto, la vostra ricerca di qualcosa in amore, che finora non credevate possibile ottenere.

Capricorno

Negli ultimi anni avete costruito talmente bene, voi Capricorno, che adesso non dovrete che desiderare solo ciò che vi fa piacere. Senza l’ansia da prestazione di volere vedere avverato tutto in poco tempo e senza aspettare le risposte altrui. Congedatevi pure serenamente dagli impegni che sottraggono spazio all’intimità e ai rapporti personali. Godetevi l’amore, rivedete vecchi amici e, se potete, partite per un lungo viaggio.

Acquario

Voi Acquario non avete certo bisogno di staccare alcun biglietto per viaggiare con la vostra enorme fantasia. E in questa settimana dal 20 luglio l’oroscopo vi vede proprio aperti a pensieri leggeri e nuove prospettive insolite. Anche con le persone avrete bisogno di un bel ricambio: i segni di fuoco saranno i più congeniali per stimolare la vostra mente sempre agile. Mentre in amore vi aprite, è il caso al lavoro di prendere decisioni importanti e ammettere a voi stessi che avete bisogno di nuovi stimoli. Chiuderete con qualcuno.

Pesci

Il cielo di voi Pesci è molto generoso di emozioni. Ma a volte, in questa settimana, tenderete a reagire d’impulso. Per poi accorgervi che è il caso di confrontarvi e fare un’analisi più lucida per gestire emozioni e reazioni in maniera corretta. Gli astri vi suggeriscono di approfittare dell’alleggerimento lavorativo per pensare a voi stessi in termini fisici. Prendetevi, insomma, quelle piccole cure che spesso rimandate.