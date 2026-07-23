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Un 17enne è morto in uno scontro frontale tra uno scooter e una moto in provincia di Trapani. Altri tre giovani sono rimasti feriti e si trovano ricoverati in ospedale. L’incidente stradale è avvenuto la notte scorsa nella frazione di Triscina di Castelvetrano, nel Trapanese. Secondo quanto è stato ricostruito finora nel corso delle prime indagini, a scontrarsi frontalmente sono stati due mezzi a due ruote.

Un 17enne morto in uno scontro frontale

Il conducente dello scooter di 17 anni (P.F. sono le sue iniziali) è morto sul colpo dopo l’impatto dello scontro frontale con l’altro mezzo. La passeggera che era con lui, una sedicenne, è stata trasportata in codice rosso al trauma center di Villa Sofia a Palermo. Il conducente della moto, un 19enne, è stato condotto all’ospedale Paolo Borsellino di Marsala. Il passeggero che era con lui è ricoverato all’ospedale di Castelvetrano. Sul posto sono intervenuti carabinieri e tre ambulanze del 118. La dinamica dello scontro in cui è morto il 17enne è attualmente al vaglio degli investigatori. E sono in corso le indagini per ricostruire con esattezza come sono andate le cose e per accertare le eventuali responsabilità.