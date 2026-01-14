Tentata rapina all’ufficio postale di Gravina. Arrestate tre persone

Sono stati arrestati i catanesi M. G. (classe 1997), R. R. del 1973 e M. L. (classe 1966), in quanto ritenuti responsabili del reato di tentata rapina in concorso, ai danni di un ufficio del comune di Gravina di Catania. Nel corso delle ordinarie attività, infatti, i poliziotti della squadra antirapina della polizia hanno notato nei pressi dell’ufficio postale di Gravina di Catania, un’autovettura su cui era stata apposta una targa visibilmente contraffatta.

Nel contempo, gli agenti hanno visto arrivare, nel medesimo luogo, M. L. alla guida di uno scooter, di accertata provenienza furtiva. Quest’ultimo si è fermato, con il motore acceso, poco distante dall’ufficio postale. Dopo qualche minuto di attesa, il passeggero dell’utilitaria, poi identificato per R. R., è sceso dall’auto, con il volto coperto da un casco di colore bianco. Con sé portava un attrezzo artigianale in metallo a forma di “L”. Si è posizionato davanti la porta antipanico delle Poste, attigua alla postazione del bancomat.

Nei medesimi frangenti, è arrivato il complice a bordo del motociclo. Che dopo essersi fermato davanti l’ingresso, ha aiutato il socio nell’apertura della porta con l’arnese metallico, eseguendo una particolare manovra. Avendo compreso che i due uomini si erano introdotti all’interno con l’intenzione di compiere una rapina nel momento in cui erano in corso le operazioni di rifornimento del bancomat, gli agenti della squadra antirapina si sono apprestati ad entrare.

Il metodo per rapinare gli ATM

Li hanno dunque raggiunti a sorpresa all’interno dell’ufficio postale, mentre avevano ancora in mano il borsone in tela, contenente tre cassetti in plastica dell’ATM. All’interno del quale vi erano banconote destinate ad essere caricate, per un importo pari a 150.000,00 euro. I due autori della tentata rapina, quindi, sono stati arrestati. Inoltre, al momento della perquisizione è stato constatato che uno di loro aveva con sé una pistola a salve.

È stato poi raggiunto e fermato anche il terzo complice alla guida dell’auto noleggiata per la commissione del reato, che si era allontanato dal posto subito dopo aver fatto scendere dal veicolo R. R. con in mano l’arnese adibito all’apertura della porta antipanico. Gli approfondimenti effettuati dalla squadra mobile hanno permesso di accertare come le modalità esecutive dell’azione fossero conformi ad una ricorrente metodologia criminale. Probabilmente utilizzata in occasione di analoghi episodi criminosi.

Il metodo, infatti, prevede l’accesso all’interno dell’ufficio postale nel momento in cui sono in corso le brevi operazioni di rifornimento dell’ATM e nel momento in cui l’apparecchiatura è fuori servizio. Lo strumento impiegato per aprire la porta antipanico, invece, è stato appositamente studiato per operare come una sorta di braccio meccanico. Con la funzione di abbassare dall’esterno il maniglione antipanico. Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire la riconducibilità agli arrestati di episodi delittuosi, commessi nei mesi precedenti con la medesima tecnica, ai danni di altri uffici postali del Capoluogo etneo.