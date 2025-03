Tenta di strangolare la madre: arrestato 30enne a Montelepre

Avrebbe tentato di strangolare la propria madre: i carabinieri di Montelepre, nel Palermitano, hanno fermato un 30enne per tentato omicidio, scaturito da una lite furiosa tra i due. La donna, 50 anni, è riuscita a divincolarsi, fuggire fuori di casa e a rifugiarsi in un bar. Chiamati dai clienti del bar, i militari hanno rintracciato l’uomo, nei confronti del quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo ha disposto la custodia cautelare in carcere.