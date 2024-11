Tenta il furto di un borsellino in pizzeria ma carabiniere libero dal servizio lo blocca

Foto generata con Intelligenza artificiale

A Palermo un carabiniere in convalescenza, per motivi di servizio, ha sventato il furto di un borsellino da una borsa. L’episodio è avvenuto in una pizzeria di via Pitrè e l’autore è un 40enne. Il militare ha poi chiamato i colleghi che hanno denunciato l’uomo per furto aggravato. Il militare dell’Arma, che ad ottobre scorso aveva riportato alcune lesioni durante un arresto, stava cenando quando ha notato un uomo che con una mossa fulminea era riuscito a sfilare un borsellino da una borsa poggiata su una sedia del locale e lo ha bloccato.