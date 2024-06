Catania, le corsie di emergenza di un tratto della Tangenziale ovest saranno chiuse per alcuni giorni

Le corsie di emergenza di un tratto della Tangenziale ovest di Catania saranno chiuse per alcuni giorni. Dal 28 giugno al 15 luglio le corsie di emergenza dal chilometro 6,320 al chilometro 7,060 in direzione Siracusa e viceversa, cioè in direzione Messina, resteranno chiuse al traffico: saranno interessate da lavori di ammodernamento e di potenziamento.