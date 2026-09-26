Un tamponamento tra più macchine si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 18, al viale Felice Fontana, lungo la circonvallazione di Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani che si stanno occupando dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Presenti anche gli operai per la rimozione dei detriti. A causa del restringimento di carreggiata vengono segnalate lunghe code in direzione Ognina.