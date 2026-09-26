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Un 40enne è stato accoltellato la scorsa notte allo Zen di Palermo. Il ferito, che non è in gravi condizioni, si è presentato da solo al pronto soccorso di Villa Sofia. I medici hanno chiamato i carabinieri che stanno indagando. L’uomo aveva una ferita alla coscia. Si è fatto suturare e poco dopo ha messo firma e ha lasciato l’ospedale tornando a casa senza attendere il periodo di osservazione. I carabinieri, chiamati dai sanitari, sono andati a trovarlo nell’abitazione allo Zen per cercare di ricostruire quanto successo e risalire al responsabile del ferimento. Al momento non sappiamo se si sia trattato di una rissa o di un’aggressione.