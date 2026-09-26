Foto di Risam srl

Un appalto aggiudicato da appena due mesi: è quello della Risam srl, oggi sequestrata, per la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento ad Agrigento. I sigilli alle quote della società sono scattate nell’ambito di un’indagine della Procura di Nocera Inferiore, in Campania, nel merito delle operazioni societarie del gruppo Tektra. A cui Risam era subentrata a febbraio nel servizio a Siracusa. L’inchiesta riguarda un debito milionario nei confronti dello Stato e l’accusa di aver messo al sicuro dalla riscossione alcuni veicoli e somme da appalti pubblici. Ipotesi per cui sono indagati in quattro, oltre al sequestro di vari beni. Tra cui, appunto, le quote di Risam srl: al 90 per cento di una fiduciaria e al 10 per cento riconducibili al suo legale rappresentante, adesso affidate a un amministratore giudiziario.