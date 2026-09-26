Foto di Paolo Reitano

Non bastava l’alta colonna di cenere dell’Etna: Catania, dalla notte, sperimenta un violento temporale con disagi anche per l’aeroporto. Già dieci i voli dirottati su altri scali dell’Isola: 5 a Palermo, 3 a Trapani e 2 a Comiso. L’aeroporto di Catania ha sospeso tutti i voli in arrivo almeno fino alle 16 di oggi. Il temporale ha provocato danni anche in città. Con l’asfalto saltato in più punti: come in via Santa Sofia, dove gli operai sono al lavoro per coprire delle grandi buche. E, nonostante la pioggia sia diminuita intorno alle 9 del mattino, ancora attiva è invece l‘allerta rossa per la cenere. L’ultimo Vona emesso dall’Ingv di Catania alle 8.30 riporta una colonna di cenere alta 4 chilometri, con vento proprio in direzione dello scalo etneo.