Taekwondo: a Messina i campionati italiani senior

Messina torna capitale del taekwondo italiano. Da domani al domenica, il PalaRescifina accoglierà i campionati italiani senior, con 300 atleti in rappresentanza di 127 società di tutta Italia, pronti a contendersi il titolo tricolore. Un ritorno significativo in Sicilia, a distanza di oltre dieci anni dall’ultima edizione ospitata sull’Isola, a Catania nel 2011.

Campionato del mondo in Cina

In gara gli azzurri reduci dal campionato del mondo in Cina: accanto agli atleti già affermati come Dennis Baretta, Andrea Conti, Giada Al Halwani e Mattia Molin, scenderanno sui campi di gara anche i più giovani Ludovico Iurlaro, Anna Frassica e Angelo Mangione, anch’essi protagonisti della rassegna iridata. Tutti in cerca del titolo nazionale, in un confronto che conferma il livello tecnico e la competitività del movimento italiano.

Sarà presente anche Mykhailo Korsak, atleta ucraino inserito nel team della THF Italia nell’ambito del progetto umanitario promosso dalla Federazione Italiana Taekwondo e ispirato al modello del Refugee Team del CIO. La sua partecipazione testimonia un impegno che va oltre il risultato sportivo, riaffermando il taekwondo come spazio di accoglienza, solidarietà e integrazione.

Puntando ai giochi olimpici di Los Angeles

«Arriviamo a questi Campionati Italiani dopo l’argento mondiale di Simone Alessio in Cina. Un risultato che conferma la forza e la crescita del nostro movimento – sottolinea il presidente Angelo Cito -. Il livello tecnico è alto e lo si vede ogni giorno: atleti, tecnici e società stanno lavorando nella direzione giusta. È un momento chiave, perché con il nuovo anno ci avvicineremo al Roma Grand Prix, appuntamento che darà avvio al percorso di qualificazione per i Giochi Olimpic di Los Angeles».

La rassegna nazionale di taekwondo a Messina si colloca all’inizio del quadriennio che conduce a Los Angeles 2028. Un percorso che richiederà qualità, continuità e programmazione. Il PalaRescifina diventa così una vetrina competitiva e strategica: uno spazio dove si misurano identità, preparazione e prospettiva del taekwondo italiano.