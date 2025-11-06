Taekwondo: a Messina i campionati italiani senior

06/11/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Messina torna capitale del taekwondo italiano. Da domani al domenica, il PalaRescifina accoglierà i campionati italiani senior, con 300 atleti in rappresentanza di 127 società di tutta Italia, pronti a contendersi il titolo tricolore. Un ritorno significativo in Sicilia, a distanza di oltre dieci anni dall’ultima edizione ospitata sull’Isola, a Catania nel 2011.

Campionato del mondo in Cina

In gara gli azzurri reduci dal campionato del mondo in Cina: accanto agli atleti già affermati come Dennis Baretta, Andrea Conti, Giada Al Halwani e Mattia Molin, scenderanno sui campi di gara anche i più giovani Ludovico Iurlaro, Anna Frassica e Angelo Mangione, anch’essi protagonisti della rassegna iridata. Tutti in cerca del titolo nazionale, in un confronto che conferma il livello tecnico e la competitività del movimento italiano.

Sarà presente anche Mykhailo Korsak, atleta ucraino inserito nel team della THF Italia nell’ambito del progetto umanitario promosso dalla Federazione Italiana Taekwondo e ispirato al modello del Refugee Team del CIO. La sua partecipazione testimonia un impegno che va oltre il risultato sportivo, riaffermando il taekwondo come spazio di accoglienza, solidarietà e integrazione.

Taekwondo a Messina

Puntando ai giochi olimpici di Los Angeles

«Arriviamo a questi Campionati Italiani dopo l’argento mondiale di Simone Alessio in Cina. Un risultato che conferma la forza e la crescita del nostro movimento – sottolinea il presidente Angelo Cito -. Il livello tecnico è alto e lo si vede ogni giorno: atleti, tecnici e società stanno lavorando nella direzione giusta. È un momento chiave, perché con il nuovo anno ci avvicineremo al Roma Grand Prix, appuntamento che darà avvio al percorso di qualificazione per i Giochi Olimpic di Los Angeles».

La rassegna nazionale di taekwondo a Messina si colloca all’inizio del quadriennio che conduce a Los Angeles 2028. Un percorso che richiederà qualità, continuità e programmazione. Il PalaRescifina diventa così una vetrina competitiva e strategica: uno spazio dove si misurano identità, preparazione e prospettiva del taekwondo italiano.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L’avvocato di Totò Cuffaro rinuncia al mandato per «opportunità»: è citato nelle carte dell’inchiesta
Leggi la notizia

Messina torna capitale del taekwondo italiano. Da domani al domenica, il PalaRescifina accoglierà i campionati italiani senior, con 300 atleti in rappresentanza di 127 società di tutta Italia, pronti a contendersi il titolo tricolore. Un ritorno significativo in Sicilia, a distanza di oltre dieci anni dall’ultima edizione ospitata sull’Isola, a Catania nel 2011. Campionato del mondo in Cina In […]

Nuovo treno diretto Palermo-Catania: anni di lavori per la velocizzazione, ma è più lento di 10 anni fa
Leggi la notizia

Messina torna capitale del taekwondo italiano. Da domani al domenica, il PalaRescifina accoglierà i campionati italiani senior, con 300 atleti in rappresentanza di 127 società di tutta Italia, pronti a contendersi il titolo tricolore. Un ritorno significativo in Sicilia, a distanza di oltre dieci anni dall’ultima edizione ospitata sull’Isola, a Catania nel 2011. Campionato del mondo in Cina In […]

Il protocollo Cuffaro: dai bandi per «gli amici» alle talpe. C’è pure un uomo dei servizi segreti
Leggi la notizia

Messina torna capitale del taekwondo italiano. Da domani al domenica, il PalaRescifina accoglierà i campionati italiani senior, con 300 atleti in rappresentanza di 127 società di tutta Italia, pronti a contendersi il titolo tricolore. Un ritorno significativo in Sicilia, a distanza di oltre dieci anni dall’ultima edizione ospitata sull’Isola, a Catania nel 2011. Campionato del mondo in Cina In […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale: con Mercurio in Sagittario attenti alle parole
di

L’intelligente Mercurio entra nel segno del Sagittario: ed ecco che l’oroscopo segnala come mischierà il suo acume con l’esagerazione del segno. Parole da dosare, ma che non vogliono il bavaglio. E istinti da controllare, ma consapevoli. Mercurio sarà molto meno mentale del solito, anche perché godrà della compresenza del pianeta Marte, attraversando i gradi del […]

Oroscopo di oggi: Luna piena in Toro, la più brillante dell’anno
di

Splendida questa super Luna piena di oggi 5 novembre 2025: la più brillante dell’anno, che merita un oroscopo altrettanto smagliante. Cosa accade nello zodiaco con questa magnifica Luna, per di più in un suo segno elettivo, il Toro? Scopriamo nel nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica. ARIETE Niente vi impedirà, sotto questa splendida Luna, di […]

Oroscopo del mese: novembre 2025
di

Novembre è un mese dinamico, che restituisce allo zodiaco le promesse del 2025, condensate nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Inizia Marte a spostarsi in un facilmente eccitabile Sagittario, mentre la splendida Luna piena in Toro rischiara lo zodiaco con una luce che parla di solidi desideri. Mercurio è un po’ indeciso, ma sta facendo di […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]