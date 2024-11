Il mese di novembre porta con sé un’iniziativa speciale, che celebra la bontà e la tradizione della Sicilia. In collaborazione con il Gal Terre Normanne e con la Regione siciliana, Il Centesimo è lieto di invitarvi all’evento Una Sicilia di Bontà, un’esperienza unica per scoprire e gustare i prodotti tipici delle aziende siciliane, disponibili nei nostri punti vendita. Dall’8 novembre al 7 dicembre 2024, ogni fine settimana (8-9, 15-16, 22-23, 29-30 novembre e 6-7 dicembre), nei seguenti punti vendita Il Centesimo potrete partecipare a degustazioni gratuite di delizie tipiche siciliane:

– Ragusa, Via Feliciano Rossitto

– Misterbianco, Via Leopoldo Franchetti, 2

– Agrigento, Via Unità d’Italia

– Villaggio Mosè (frazione di Agrigento), Via Cannatello

– Sciacca, Via Esperanto

– Castelvetrano, Via Gentile

– Porto Empedocle, Via Caviglia

– Acireale, Via Mandorle

– Bagheria, Via Monaco

– San Cataldo, Via Rinascita

– Giarre, Via Libertà

– Marsala, Via Mazara

– Mazara del Vallo, Via Salemi

Ogni fine settimana sarà dedicato a una selezione diversa di prodotti, che potrete assaporare e scoprire grazie ai banchetti di degustazione allestiti in negozio. Tra i prodotti che potrete gustare troverete olio d’oliva, formaggi, creme, biscotti tipici e tante altre specialità che raccontano la storia e le tradizioni della nostra amata Sicilia. Una Sicilia di Bontà è un’occasione imperdibile per riscoprire i sapori autentici della nostra terra, sostenere le piccole e medie imprese siciliane e vivere un’esperienza che celebra la ricchezza gastronomica dell’Isola. Non perdere questa festa del gusto! Vieni a trovarci nei punti vendita Il Centesimo e porta con te amici e familiari per un viaggio nei sapori più autentici della Sicilia! Ti aspettiamo con tanto gusto e tanta Sicilia!