Foto di Agente Lisa

Sette persone sono state arrestate in più circostanze dalla polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le operazioni sono state condotte dai Falchi della Squadra mobile in diverse aree del centro storico di Palermo.

Gli arresti della polizia a Ballarò

A Ballarò, i Falchi hanno arrestato un 70enne, con precedenti specifici, trovato in possesso di 36 dosi di cocaina e crack, per un totale di 4 grammi, oltre a 435 euro in contanti. Nella stessa zona è stato fermato anche un 37enne, sorpreso con 26 dosi di hashish, pari a 35 grammi, e 625 euro. In via Vito La Mantia è stato invece arrestato un 19enne trovato in possesso di 7 grammi di cocaina e crack. Alla Vucciria, personale della Squadra mobile ha tratto in arresto un 25enne con 22 grammi di sostanza stupefacente, suddivisa in 36 dosi.

In via Papireto è finito in manette un 30enne, sorpreso con 17 grammi di hashish, suddivisi in 7 dosi, e 3.225 euro in contanti. In via Pietro D’Asaro è stato arrestato un 29enne, con precedenti per reati in materia di stupefacenti e contro la pubblica amministrazione, trovato in possesso di 131 grammi di marijuana suddivisi in 58 dosi, 200 grammi di hashish in due panetti e 250 euro.

I sequestri di droga e soldi

Infine, in via Pietro Geremia, i Falchi hanno arrestato un 52enne con 35 grammi di cocaina e crack, suddivisi in 69 dosi, e 430 euro in contanti. Complessivamente, l’attività ha permesso di sequestrare 68 grammi di cocaina e crack, 252 grammi di hashish, 131 grammi di marijuana e circa 5 mila euro in banconote e monete.