Strage di Monreale, tre giovani imputati rinviati a giudizio

07/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Il gup Marta Maria Bossi ha rinviato a giudizio Salvatore Calvaruso, 19 anni, Samuele Acquisto, 18 anni e Mattias Conti, 19 anni. Dovranno rispondere del loro ruolo nella strage di Monreale in cui, la notte tra il 26 e il 27 aprile del 2025, furono uccisi Salvatore Turdo, di 23 anni, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli, entrambi di 25 anni. Nella sparatoria furono feriti Nicolò Cangemi, 32 anni, e un 16enne. Il giudice ha ammesso come parti civili i parenti delle vittime, il Comune di Monreale e la Regione Siciliana.

Ricostruzione della sparatoria

Sono state respinte le richieste di costituzione del Codacons e le associazione Oltre la paura e Memoria, amicizia e speranza. La prima udienza del processo si terrà il prossimo 8 giugno davanti alla prima sezione della Corte d’assise di Palermo. La notte della sparatoria, scoppiò una rissa ricostruita dagli inquirenti grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza di alcuni negozi e di una banca e a diversi testimoni.

Conti e i due suoi amici, tutti di Palermo, avevano litigato con le vittime perché queste li avevano invitati a non guidare in modo spericolato lo scooter, visto che le strade del paese erano piene di persone per una festa religiosa. Conti, hanno raccontato i testimoni, avrebbe esploso diversi colpi puntando dritto contro una delle vittime che ha cercato di fuggire. Il 19enne avrebbe poi avrebbe alzato le braccia in segno di vittoria. Nell’inchiesta sono stati coinvolti anche altri giovani accusati di aver partecipato alla rissa. La loro posizione è stata stralciata.

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