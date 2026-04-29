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Ita torna all’aeroporto di Trapani, attivato collegamento con Roma Fiumicino

29/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ita Airways torna a volare dall’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani. Ne dà notizia Airgest, società che gestisce lo scalo trapanese. Attivato un collegamento diretto e quotidiano tra Trapani e Roma Fiumicino. Il riavvio della collaborazione con Ita Airways rappresenta per Airgest «un traguardo importante, maturato attraverso un percorso avviato da tempo e portato avanti con grande determinazione».

Il ritorno di Ita Airways «non è un punto di arrivo, ma una tappa significativa di un percorso più ampio – ancora la società di gestione -. Airgest continuerà a lavorare con lo stesso impegno per rafforzare ulteriormente i collegamenti aerei, valorizzare le potenzialità del territorio e sostenere la crescita turistica, economica e sociale dell’area trapanese e dell’intera Sicilia occidentale».

«Dopo anni di silenzioso lavoro, programmazione attenta e visione strategica, oggi possiamo finalmente condividere un risultato concreto per il nostro territorio – afferma il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -. Il ritorno di Ita Airways a Trapani è la dimostrazione che, lavorando con determinazione e in sinergia con le istituzioni, i risultati arrivano. Non ci fermiamo qui: continueremo a costruire, giorno dopo giorno, il futuro del Vincenzo Florio». 

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