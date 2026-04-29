Maxi incidente, intorno alle 7.30 di stamattina, in via Rosario Nicoletti, a Palermo. Coinvolti tre auto e un furgone, con un bilancio di 5 feriti. Tutti trasferiti negli ospedali vicini. Il sinistro ha provocato lunghe code che incidono sulla percorribilità dell’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Con vari chilometri di coda in entrambe le direzioni e la chiusura dello svincolo Sferracavallo.