Palermo, incidente con 5 feriti in via Nicoletti: chiuso lo svincolo Sferracavallo dell’A29

29/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Maxi incidente, intorno alle 7.30 di stamattina, in via Rosario Nicoletti, a Palermo. Coinvolti tre auto e un furgone, con un bilancio di 5 feriti. Tutti trasferiti negli ospedali vicini. Il sinistro ha provocato lunghe code che incidono sulla percorribilità dell’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Con vari chilometri di coda in entrambe le direzioni e la chiusura dello svincolo Sferracavallo.

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