Oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026

La settimana che chiude aprile, da lunedì 27, cambia l’assetto di qualcosa di fondamentale: ad annunciarlo all’oroscopo della nostra rubrica è l’arrivo dell’originale Urano in Gemelli. I segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – trovano molta motivazione nel rinnovare la propria vita. Mentre i terra – Toro, Vergine e Capricorno – ritrovano motivazione e leggerezza, senza troppo cercare qualcosa in particolare. I fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – sembrano ripartire dalla passione, godendo dei trigoni poderosi dei pianeti in Ariete. Gli acqua, infine – Cancro, Scorpione e Pesci – espandono sentimenti, emozioni e intuizioni.

Ariete

Da lunedì 27 aprile inizia, per voi Ariete, una settimana importante, decisiva e cruciale: l’oroscopo segnala ambizioni e opportunità che si susseguono. Al lavoro sarete molto presi da impegni, voglia di primeggiare e presa di coscienza di nuove responsabilità importantissime. Mentre in amore vi voterete totalmente alla passione, soprattutto nel week-end.

Toro

I Toro avranno una settimana contemplativa: dei tanti percorsi fatti e di tantissime novità, che vi mettono nelle condizioni di stare bene ed evolvere il vostro percorso in maniera ottimale. Vi brillano già gli occhi alla prospettiva di vivere le conseguenze dei cambiamenti che vi stanno attraversando. E gestirete al meglio le faccende che riguardano l’amore, in cui guadagnate terreno dedicandovi al partner.

Gemelli

Il cielo dei Gemelli, in questa settimana dal 27 aprile, è un cielo importante, con un oroscopo adeguato alle aspettative. Urano e Venere sono già entrati nei vostri gradi zodiacali e vi assicurano una grandissima affidabilità, che sembra volere riprendere le glorie di un passato più leggero e meno oberante. Vi darete, infatti, di nuovo alla vita, alle relazioni e al sociale. Notizie importanti al lavoro, dove potrete ricevere encomi per i vostri ben fatti.

Cancro

La settimana dei Cancro è particolarmente emozionale e porta con sé giornate di emozioni e tantissime cose da elaborare. Vi sentirete senza pelle e accoglierete ogni emozione come se non aveste mai troppo pensato alle conseguenze. Il lavoro e gli impegni, intanto, reclamano il loro prezzo. La parte più bella della settimana sarà il weekend, che sembra volervi dare moltissimo e restituirvi molta serenità affettiva.

Leone

Positivi e più incoraggiati che mai, voi Leone troverete molte conferme in queste giornate fatte di soddisfazioni e gratifiche affettive e lavorative. Venere e Urano sono, finalmente, dalla vostra parte e mantengono la parola sui cambiamenti che avevano promesso. Il lavoro vi potrebbe sorprendere in positivo con una proposta inaspettata. Mentre la passione regna sovrana, un po’ di riposo nel weekend vi aiuterà.

L’astrologo Marco Amato

Vergine

Settimana impegnativa, con tante decisioni da prendere che, voi Vergine, pondererete in maniera oculata con l’aiuto dei vostri referenti lavorativi e affettivi. Affinerete il senso critico nei confronti di una serie di condizioni, deciderete cosa non fare e cosa è, in prospettiva, perdibile. E sarete disponibili alla scelta più incisiva e, a volte, definitiva: volete potervi fidare e, se sapete di non potere, reciderete alcuni legami. L’amore ,intanto, si fa sempre più solido e presente.

Bilancia

Questa dal 27 aprile è una settimana bella tosta per voi Bilancia, con l’oroscopo che vi lancia un monito: avrete a che fare con decisioni inevitabili da prendere e sulla valutazione della sorte di alcuni rapporti. Prendersi cura degli altri deve pur valere l’impegno profuso: è questo il pensiero di fondo che vi agita in questo periodo. Così pieno di cambiamenti, tattiche ed emergenze da affrontare, con acume critico e una profonda analisi della situazione.

Scorpione

Un cielo veramente incoraggiante per voi Scorpione, che non perdete un colpo in amore. E che, da adesso, cominciate ad avere certezze che vi permetteranno di fantasticare un po’ più dolcemente sui meccanismi futuri. Così come sugli sviluppi possibili di una relazione che, questa settimana, crescerà di passione e grande compartecipazione.

Sagittario

Per i Sagittario tutto sembra tornare al proprio posto: questa settimana vi sentirete sicuramente più forti, passionali e intensi. Al lavoro o nelle cose pratiche in generale, c’è un grande fermento produttivo. In amore forse un po’ di confusione, punti da chiarire con il partner e accordi che dovreste rivedere. Venere e Urano sono in opposizione e, da ora in poi, per voi centauri sarà fondamentale comprendere in che direzione state andando. Ed essere pronti ai cambiamenti di ogni tipo.

Capricorno

Una settimana all’insegna della forza del Capricorno, che risulta ancora una volta irriducibile. Probabilmente userete anche uno spiccato intuito per decidere cosa fare in una complessa condizione di lavoro. Questo non vi spaventa e Luna a Venere faranno il resto in amore. Dove comunque deciderete di ripuntare sul partner, che sembra costante e costruttivo.

Acquario

Voi Acquario siete il segno delle sorprese: e se fossero, stavolta, tanto sbalorditive da meravigliare persino voi? Le stelle di questa settimana sono talmente forti e potenti che potrebbe accadere di tutto, ora che il vostro pianeta Urano è in Gemelli. E forma un magnifico trigono ai vostri gradi che, congiuntamente a Venere, aggiunge rivoluzioni in amore e grandissime opportunità al lavoro.

Pesci

Settimana quasi magica per i Pesci, che sembra volere puntare tutto sulla sensibilità e gli interessi che accendono inneschi portentosi: da una buona idea alle infinite possibilità di realizzarla. Potreste essere più carismatici del solito e ricevere molti consensi. E, senza faticare troppo, farete pure in modo di riprendere le condizioni generali di una carriera e una vita davvero eccezionali. Ottimo in amore.