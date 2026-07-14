Proprio l’estate scorsa, nel mese di agosto, è divampata la polemica sui mezzi di soccorso sanitario alle Isole Eolie. La stessa, oggi, viene superata con l’arrivo di quattro golf car, di cui una attrezzata con barella spinale a Stromboli. Le critiche sono state innescate da una brutta vicenda capitata al giornalista Francesco Viviano che, mentre si trovava in vacanza a Stromboli, si è rotto un femore. Una problematica che non può essere risolta nella piccola isola eoliana, per cui è stato disposto il trasferimento di Viviano con elisoccorso al Papardo di Messina. Impossibilitato a camminare, il giornalista ha scoperto presto – e con orrore – che a portarlo all’elipista sarebbe stata una motoape. Una realtà vissuta tutti i giorni dai cittadini delle isole minori.

La motoape usata per feriti e malati

Al giornalista dissero che l’ambulanza elettrica era rotta e che la motoape era l’unico mezzo disponibile. Nessuno ebbe il coraggio di dirgli, in quel momento, che il mezzo a tre ruote era da sempre l’unico con cui poter trasferire feriti e malati all’elipista. A spiegare la vicenda fu poi l’Asp di Messina: «L’isola di Stromboli, come altre dell’arcipelago eoliano, è caratterizzata da una rete viaria composta per lo più da strette viuzze. Spesso non accessibili ai mezzi ordinari – scriveva la direzione -. In questo contesto, l’utilizzo del motoape rappresenta da sempre il mezzo di trasporto più diffuso e funzionale, anche in ambito sanitario, dove non sia possibile l’impiego di veicoli di maggiori dimensioni».

Adesso arriva un trasferimento più veloce e agevole

A distanza di un anno da quella spiacevole vicenda, si è deciso di agire acquistando delle golf car elettriche attrezzate. E destinate in particolare alle isole con viabilità più complessa: come Stromboli e Panarea. In questo modo, si consente un rapido trasferimento dei pazienti verso le piazzole di elisoccorso, le guardie mediche e i presidi sanitari. «L’Asp risponde con fatti concreti e con un servizio di alto livello – dichiara il direttore amministrativo dell’Asp di Messina, Giancarlo Niutta -. Dopo un lungo lavoro siamo riusciti a omologare questi mezzi che saranno fondamentali per il soccorso nelle aree meno accessibili». Un modo per dare maggiore sicurezza anche ai turisti e per questo presentato insieme al Brand Eolie, marchio nato con l’obiettivo di promuovere l’arcipelago eoliano.