Sistema Saguto: cancellati 17mila euro al marito dell’ex giudice

13/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Sono stati cancellati dal Tribunale di Agrigento quasi 17 mila euro di compensi illegittimi versati a Lorenzo Caramma, marito dell’ex giudice Silvana Saguto, per consulenze mai effettuate sui beni confiscati all’imprenditore Diego Agrò di Racalmuto. L’avvocato Salvatore Pennica ha ottenuto la cancellazione delle spese dal rendiconto. L’ex amministratore giudiziario Gaetano Cappellano Seminara aveva fatto figurare come legittime le prestazioni di Caramma nella gestione della Isoa Trasporti. Una società del gruppo Agrò finita sotto sequestro negli anni Novanta.

In realtà si trattava di pagamenti doppi per attività inesistenti, frutto di un patto corruttivo accertato dal Tribunale di Caltanissetta con sentenza definitiva. I fratelli Diego e Ignazio Agrò, entrambi morti, erano finiti nel mirino della Dda per presunti legami mafiosi. furono condannati all’ergastolo in primo grado per un omicidio, ma poi assolti. Nel 2017 la Corte d’Appello revocò la confisca di beni per 54 milioni di euro. Saguto è stata condannata a 7 anni e 11 mesi, Cappellano Seminara a 6 anni e 10 mesi, Caramma a 6 anni e 9 mesi. 

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Due nuove caserme da costruire a Catania: «L’area scelta non è adeguata»
Leggi la notizia

Sono stati cancellati dal Tribunale di Agrigento quasi 17 mila euro di compensi illegittimi versati a Lorenzo Caramma, marito dell’ex giudice Silvana Saguto, per consulenze mai effettuate sui beni confiscati all’imprenditore Diego Agrò di Racalmuto. L’avvocato Salvatore Pennica ha ottenuto la cancellazione delle spese dal rendiconto. L’ex amministratore giudiziario Gaetano Cappellano Seminara aveva fatto figurare come legittime […]

A Picanello il funerale di Zicchinetta: dalle corse alla droga, l’ultimo saluto in calesse e fuochi
Leggi la notizia

Sono stati cancellati dal Tribunale di Agrigento quasi 17 mila euro di compensi illegittimi versati a Lorenzo Caramma, marito dell’ex giudice Silvana Saguto, per consulenze mai effettuate sui beni confiscati all’imprenditore Diego Agrò di Racalmuto. L’avvocato Salvatore Pennica ha ottenuto la cancellazione delle spese dal rendiconto. L’ex amministratore giudiziario Gaetano Cappellano Seminara aveva fatto figurare come legittime […]

Critica la banca su Facebook e gli viene revocato il conto: il caso nelle Madonie
Leggi la notizia

Sono stati cancellati dal Tribunale di Agrigento quasi 17 mila euro di compensi illegittimi versati a Lorenzo Caramma, marito dell’ex giudice Silvana Saguto, per consulenze mai effettuate sui beni confiscati all’imprenditore Diego Agrò di Racalmuto. L’avvocato Salvatore Pennica ha ottenuto la cancellazione delle spese dal rendiconto. L’ex amministratore giudiziario Gaetano Cappellano Seminara aveva fatto figurare come legittime […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026
di

Un oroscopo, quello della settimana dall’11 al 17 maggio 2026, che vede tutto lo zodiaco animato dalla Luna. Che sembra parlare la lingua della concretezza. Vediamo come, segno per segno, nell’approfondimento della nostra rubrica zodiacale. Ariete Il cielo, per voi Ariete, in questa settimana dall’11 maggio segna quell’ascesa tanto cercata dai pianeti: con un oroscopo […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze