Incidente mortale a Paceco, la vittima è un tecnico radiologo dell’ospedale di Trapani

13/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

É deceduto la notte scorsa, in un incidente stradale, il 40enne Luciano Crapisi. L’uomo viaggiava in sella alla sua moto Ducati lungo la strada statale 115, all’altezza di Paceco, in provincia di Trapani. Per cause in corso di accertamento Crapisi si è schiantato contro una barriera di protezione laterale. Sul posto, per effettuare i rilievi, sono intervenuti i carabinieri.

La vittima e il post su Facebook

La vittima, volto conosciuto nella zona, svolgeva la professione di tecnico radiologo all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. A dare l’annuncio della morte dell’uomo è stata la madre, Antonella Pantaleo. «Questa notte il tuo meraviglioso sorriso e la tua voglia di vivere di sono spenti – si legge nel post – Maledettissima moto».

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