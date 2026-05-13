Messina, sanzioni alle ditte dopo le ispezioni nei cantieri edili

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Sanzioni per un totale di oltre 30mila euro a diversi cantieri edili in provincia di Messina. Nelle ultime due settimane, il personale ispettivo del contingente dell’ispettorato nazionale del lavoro in Sicilia operativo nella provincia di Messina ha effettuato un’attività di vigilanza in diverse località del territorio provinciale, con ispezioni mirate nel settore dell’edilizia.

Le irregolarità nel cantiere di Tusa

In un cantiere di Tusa, una delle due ditte presenti è stata sanzionata poiché le tavole dell’impalcato, su cui si svolgevano le lavorazioni, non erano fissate in modo adeguato a evitare che i lavoratori scivolassero sui traversi metallici. Inoltre, il ponteggio a servizio dell’edificio è risultato in parte difforme rispetto ai disegni del progetto presente in cantiere. Gli ispettori hanno, inoltre, sanzionato il coordinatore della sicurezza dei lavori in fase di realizzazione per non avere verificato e coordinato le attività delle imprese presenti in cantiere.

Le criticità riscontrate a Patti

In un cantiere di Patti sono state sanzionate le due ditte presenti e il coordinatore in fase di esecuzione. All’impresa esecutrice è stata contestata la mancanza di adeguati elaborati grafici del Pimus (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio) per la valutazione della corretta realizzazione del ponteggio. L’altra ditta è stata invece sanzionata poiché i tre lavoratori preposti allo smontaggio delle tegole del tetto erano privi dei dispositivi anticaduta sia collettivi che individuali (parapetti, imbracature con gancio e dissipatore). Contestualmente, al coordinatore della sicurezza dei lavori in fase di realizzazione è stato contestato il mancato coordinamento delle imprese presenti in cantiere.

Lavoro nero a Capo D’Orlando

A Capo D’Orlando, su tre lavoratori presenti in cantiere, uno è risultato occupato in nero. L’attività della ditta è stata pertanto sospesa. Il giorno seguente, il datore di lavoro ha provveduto a regolarizzare il lavoratore. Alla ditta sono state irrogate le sanzioni per l’impiego di personale senza la preventiva comunicazione di assunzione e per l’omessa formazione in materia di sicurezza del lavoratore occupato in nero.

Le sanzioni nei cantieri in provincia di Messina

In un altro cantiere della provincia, all’impresa esecutrice è stata contestata la mancanza di elaborati grafici nel Pimus. In un cantiere di Milazzo all’impresa esecutrice è stata contestata la mancata redazione del progetto del ponteggio. Gli ispettori hanno, altresì, sanzionato il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per il mancato coordinamento delle imprese presenti in cantiere. A Giardini Naxos, all’impresa esecutrice di un cantiere è stata contestata la mancanza di parapetti nei balconi e di mantovane nel ponteggio. Le sanzioni complessivamente irrogate a carico di tutte le imprese ispezionate nei cantieri in provincia di Messina ammontano a oltre 30mila euro.