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Catania, colpi di pistola contro la vetrina di un negozio sportivo

19/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una raffica di spari è esplosa stanotte contro la vetrina di un negozio di abbigliamento sportivo e scarpe nella zona di piazza Palestro, a Catania. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della questura etnea e della Polizia scientifica, per repertare i bossoli di una pistola calibro 9, trovati sul luogo della sparatoria. Le analisi saranno utili a capire se il fatto sia collegato ad altri simili, avvenuti in varie zone della città negli ultimi mesi.

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