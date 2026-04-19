Catania, colpi di pistola contro la vetrina di un negozio sportivo

Foto generata con AI

Una raffica di spari è esplosa stanotte contro la vetrina di un negozio di abbigliamento sportivo e scarpe nella zona di piazza Palestro, a Catania. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della questura etnea e della Polizia scientifica, per repertare i bossoli di una pistola calibro 9, trovati sul luogo della sparatoria. Le analisi saranno utili a capire se il fatto sia collegato ad altri simili, avvenuti in varie zone della città negli ultimi mesi.