Ancora colpi di pistola contro un’attività commerciale a Catania. Nella notte spari contro una gastronomia

Un copione che si ripete ormai con una preoccupante frequenza. Ancora un’attività commerciale nel territorio di Catania finita nel mirino dei malviventi. Decine di colpi sono stati sparati la notte scorsa contro la gastronomia La Piramide, che si trova in via Ammiraglio Caracciolo, traversa del più noto viale Mario Rapisardi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno interdetto l’arteria per effettuare i rilievi del caso. Anche in questo caso un contributo decisivo all’inchiesta potrebbe arrivare dai filmati delle telecamere di videosorveglianza. Gli inquirenti stanno effettuando tutte le verifiche del caso anche per capire eventuali collegamenti con quanto avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì al viale Mario Rapisardi quando nel mirino è finita la gioielleria Fefè. Il timore è che possa trattarsi di una nuova escalation di intimidazioni o racket.