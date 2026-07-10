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Spari in via Ammiraglio Toscano, nel quartiere Cibali di Catania, nella tarda serata di ieri. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura etnea. Sull’asfalto della strada, i poliziotti hanno trovato sette bossoli. Questa mattina in via Ammiraglio Toscano, per continuare le indagini sugli spari, sono arrivati anche gli agenti della polizia scientifica. Nel corso dei controlli, come riportato da Catania Today, è emerso che i colpi di arma da fuoco hanno danneggiato il portone d’ingresso di un palazzo della zona. Sono in corso ulteriori investigazioni per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto e identificare gli autori.

Gli episodi di spari a Catania

Non finisce la lunga scia di spari a Catania. In città, infatti, quello della notte scorsa è il terzo episodio solo nell’ultima settimana. Qualche giorno fa, un proiettile ha danneggiato una finestra di uno stabile di via Goito, nel quartiere San Leone del capoluogo etneo. In poco più di un anno e mezzo si sono registrate 27 sparatorie, una persona è stata uccisa, 14 sono rimaste ferita. Dodici sono gli episodi di spari a Catania riconducibili a intimidazioni e quasi 500 colpi sparati.