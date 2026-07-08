Catania, dopo due giorni di tregua si torna a sparare nel quartiere San Leone

08/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Due giorni di tregua e a Catania si è tornati a sparare. L’ultimo episodio si è registrato nel quartiere San Leone dove, come riporta La Sicilia, un proiettile ha danneggiato una finestra di uno stabile di via Goito. L’appartamento sarebbe di proprietà di un pregiudicato. Sul posto sono intervenuti gli agenti del reparto Volanti e quelli della Squadra mobile. Gli ultimi casi si erano registrati sabato con due sparatorie e una persona rimasta ferita al gluteo.

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