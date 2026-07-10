Catania, 22enne ferito con una bottiglia rotta: la lite per la partita Francia-Marocco

10/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una banale lite calcistica, a Catania, per la partita dei mondiali, finita con un ferito. La vittima è un 22enne originario del Marocco, colpito violentemente al fianco con una bottiglia rotta. A scagliarsi contro il giovane sarebbe stato un uomo originario della Tunisia. I fatti, secondo quanto appreso da MeridioNews, si sono verificati in via Auteri, nei pressi di via Giuseppe Garibaldi.

Le condizioni del ferito dopo la lite

Il 22enne è stato trasportato in codice arancione al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro. Le sue condizioni sono critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 22enne avrebbe riportato una vistosa ferita da taglio sul fianco destro. Sul luogo del litigio è intervenuta la polizia. Dietro i fatti, a quanto pare, potrebbero esserci motivi di campanilismo calcistico. La lite, infatti, sarebbe scoppiata dopo una discussione sulla partita dei mondiali di calcio tra Francia e Marocco, conclusasi con la qualificazione della Nazionale transalpina alle semifinali.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Tangenziale di Catania, in fiamme autocompattatore: lunghe code
Leggi la notizia

Una banale lite calcistica, a Catania, per la partita dei mondiali, finita con un ferito. La vittima è un 22enne originario del Marocco, colpito violentemente al fianco con una bottiglia rotta. A scagliarsi contro il giovane sarebbe stato un uomo originario della Tunisia. I fatti, secondo quanto appreso da MeridioNews, si sono verificati in via […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026
di

L’oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026 parte con lo splendido Giove in Leone, che si intende perfettamente con Urano e Marte in Gemelli. Auspicando crescita per il Leone, che contrasta però con i dubbi di Plutone, e un’espansione controllata per i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario. La bella Venere arriva […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Hotel e strutture ricettive: tre incentivi per un investimento competitivo
di

Digitalizzazione, efficientamento energetico e riqualificazione degli immobili: hotel, b&b e varie strutture ricettive hanno oggi diversi incentivi per sostenere gli investimenti del comparto turistico. La vera sfida, però, è utilizzarli all’interno di una strategia di crescita. In un’estate che, con l’arrivo dei turisti e l’ondata di caldo torrido, fa riflettere sui consumi energetici elevati e […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze