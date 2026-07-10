Una banale lite calcistica, a Catania, per la partita dei mondiali, finita con un ferito. La vittima è un 22enne originario del Marocco, colpito violentemente al fianco con una bottiglia rotta. A scagliarsi contro il giovane sarebbe stato un uomo originario della Tunisia. I fatti, secondo quanto appreso da MeridioNews, si sono verificati in via Auteri, nei pressi di via Giuseppe Garibaldi.

Le condizioni del ferito dopo la lite

Il 22enne è stato trasportato in codice arancione al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro. Le sue condizioni sono critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 22enne avrebbe riportato una vistosa ferita da taglio sul fianco destro. Sul luogo del litigio è intervenuta la polizia. Dietro i fatti, a quanto pare, potrebbero esserci motivi di campanilismo calcistico. La lite, infatti, sarebbe scoppiata dopo una discussione sulla partita dei mondiali di calcio tra Francia e Marocco, conclusasi con la qualificazione della Nazionale transalpina alle semifinali.