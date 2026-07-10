Disagi alla viabilità lungo la tangenziale di Catania dove un autocompattatore è stato interessato da un incendio. Il mezzo procedeva in direzione Siracusa quando, per cause che verranno accertate, ha preso fuoco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas mentre lungo l’arteria si registrano già lunghe code.
Foto di Salvo Z La Magna
Tangenziale di Catania, in fiamme autocompattatore. Lunghe code
Disagi alla viabilità lungo la tangenziale di Catania dove un autocompattatore è stato interessato da un incendio. Il mezzo procedeva in direzione Siracusa quando, per cause che verranno accertate, ha preso fuoco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas mentre lungo l’arteria si registrano già lunghe code.