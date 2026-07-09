La Festa del cliente di RE/MAX City Home: per celebrare il valore delle relazioni

09/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Gratitudine, condivisione e senso di appartenenza. Sono gli elementi della Festa del Cliente di RE/MAX City Home, agenzia immobiliare siciliana che ogni anno sceglie di celebrare tutte le persone accompagnate nel percorso di acquisto, vendita o investimento nel settore. Una serata che ha riunito clienti, professionisti, collaboratori e partner in una festa. Per ringraziare chi, con la propria fiducia, rende l’agenzia un punto di riferimento regionale. E la aiuta ogni giorno a crescere.

I dati di RE/MAX City Home

Partendo dal Catanese, l’agenzia è oggi presente in tutta la Sicilia – e pure in Sardegna – con la sua rete di oltre 350 agenti immobiliari. Un percorso sostenuto dall’appartenenza al network internazionale RE/MAX, presente in oltre 110 Paesi nel mondo. Con una pratica giornaliera basata su professionalità e attenzione al cliente, unendo formazione continua e innovazione tecnologica. In un mercato che è sì storico, ma che si evolve al ritmo delle esigenze della vita moderna.

Più di semplici operazioni immobiliari

«Ogni compravendita è molto più di una semplice operazione immobiliare – spiega Giuseppe Magrì, broker titolare di RE/MAX City Home -. È un percorso di fiducia, ascolto e responsabilità». Da qui l’idea di una festa per i clienti: «È il nostro modo di dire grazie a chi ci ha scelto e continua a far parte della nostra storia». Tra musica, convivialità e intrattenimento, per far sì che il rapporto non si concluda con una firma o un passaggio di chiavi. Un momento che rafforza anche l’identità aziendale e coinvolge tutti i professionisti impegnati nei servizi di RE/MAX City Home sui terriori.

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