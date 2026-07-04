L’oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026 parte con lo splendido Giove in Leone, che si intende perfettamente con Urano e Marte in Gemelli. Auspicando crescita per il Leone, che contrasta però con i dubbi di Plutone, e un’espansione controllata per i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario. La bella Venere arriva in Vergine e i segni di terra se ne corroborano. Toro, Vergine e Capricorno sono decisamente in pieno amore, anche se la quadratura con Urano e Marte li rende desiderosi di certezze e scelte, che vorrebbero più chiare dal partner. Gemelli, Bilancia e Acquario sono fin troppo stimolati dai pianeti e potrebbe accadere di tutto. Mentre Cancro, Scorpione e Pesci depongono le armi, ma solo temporaneamente. E, per chi se lo fosse perso, si può dare una sbirciata anche alle prossime settimane con l’oroscopo mensile di luglio 2026.

Ariete

Ottimo per voi il cielo della settimana dal 6 luglio, che favorisce gli Ariete con un oroscopo pratico e fattivo. Proprio perché volete ripartire con entusiasmo in tutto, farete un lavoro di analisi forte e deciso. In cui metterete in chiaro ciò che volete e ciò che non siete più disposti a tollerare. In amore la bella Venere ha cessato i sui favori: ora, con l’aiuto di Marte, trasformerete l’amore in passione senza limiti.

Toro

Una stupenda Venere di trigono in Vergine aiuterà voi Toro a risalire la china in amore. Dove si prevede un incremento di serenità e, soprattutto, di sicurezza affettiva. Molti di voi potrebbero essere nel periodo giusto per innamorarsi o mettere su famiglia. Venere non vi aiuta solo in amore, ma anche nella salute e nelle piccole fortune. Non abbiate paura a fare qualche spesa importante.

Gemelli

Il cielo torna a sorridervi questa settimana dal 6 luglio, creando per i Gemelli degli importanti passaggi ben segnalati dal vostro oroscopo, con condizioni interessanti da un punto di vista pratico. L’arrivo di Marte nel segno, congiunto a Urano, vi rende però un po’ troppo suscettibili. E la velocità mentale che aumenta vi fa saltare di palo in frasca in maniera incontrollata. Meditate prima di rispondere fulmineamente: forse sentite lo stress di dover dimostrare qualcosa…

Cancro

Il Cancro vive questa prima settimana senza Giove, ma Venere fa risorgere il segno in maniera comunicativa. Giove sta sistemando cose relative al legale e al patrimonio familiare, comprese scelte sulla logistica e su dove volete vivere. Venere, invece, riesce a creare un confronto positivo con il partner, per capire se i sogni di entrambi sono compatibili e se si può costruire insieme il cammino.

Leone

La settimana con Giove inizia benissimo, mentre Venere saluta il Leone uscendo dai suoi gradi e chiedendo concretezza in amore. Giove è lì per farvi espandere e riflettere, con i dubbi dell’opposto Plutone, se accettare o no una proposta. Se volete crescere lavorativamente e se vi sentite di affrontare le cose in maniera diversa. Per un periodo che le stelle vi consigliano di abbracciare, poiché entro l’autunno non vi pentirete affatto delle scelte.

Vergine

Raramente come in questa settimana dal 6 luglio si è vista la Vergine così dolcemente agguerrita e il vostro oroscopo lo certifica. La bella Venere è arrivata adesso e avrete sì la certezza di essere amati, ma anche il bisogno di un progetto di vita, del fine ultimo verso cui dirigere attenzioni e aspettative. Al lavoro, intanto, siete sempre meno disposti ad accettare parole e promesse: conteranno i fatti e, soprattutto, quanto le persone accanto a voi sono capaci di fare.

Bilancia

Adesso che, per voi Bilancia, le direzioni planetarie si sono fatte generose e possibiliste sorge il problema di dove non investire, aspettando condizioni sicure e convincenti. Al lavoro tutto procede in maniera molto soddisfacente, ma non sempre in modo adeguatamente remunerativo. Mentre, nel campo affettivo, avreste bisogno che il partner sciogliesse i silenzi e si facesse molto più prodigo di fatti concreti.

Scorpione

Ottima disposizione per voi Scorpione, che vi sentite trascinati dal vostro pianeta Plutone, che si oppone all’espansivo Giove. Aumentando in voi la possibilità di inserirvi in qualcosa che sembra determinare la direzione giusta, partendo da un caos in cui solo voi sapete muovervi con grande strategia. Sfruttate bene le occasioni al lavoro, mentre in amore la bella Venere in Vergine vi è amica, chiarendovi la natura dei sentimenti che provate per qualcuno.

Sagittario

Ora che Giove è in un magnifico rapporto di trigono con voi, ecco che le stelle sembrano darvi il meglio. E suggerire a voi Sagittario di lanciarvi in direzioni nuove e piene di ambizione, che volete a tutti i costi nutrire e soddisfare. Giove, però, ricordate che ha l’abitudine di moltiplicare le cose e, forse, di farvi commettere errori di valutazione per troppa disponibilità. Anche in amore cercate di non promettere ciò che non potete mantenere.

Capricorno

Il cielo del Capricorno sembra potersi espandere bene con le nuove disposizioni planetarie. Ma la cosa più bella di questa settimana dal 6 luglio è la posizione di Venere in Vergine, con un oroscopo che parla di cuore. Perché Venere, dal suo trigono, sembra volervi coinvolgere in un magnifico viaggio affettivo: la prova del nove per decidere se lanciarsi per tutta la vita o no. Finalmente vedete che il lavoro è sì importantissimo, ma che c’è di più: e questo di più vi innamora.

Acquario

Con le sollecitazioni di Giove in Leone su Plutone che fluttua nei gradi dell’Acquario, ecco che i nativi del segno sentono un’impellente esigenza di dire le cose in maniera radicale e assoluta. Senza fare sconti e valutando le cose sotto diversi punti di vista. In amore, la posizione di Venere sembra convincervi a riportare le cose a una dimensione davvero piacevole e bella. Che vi permetterà di fare del vostro meglio con il partner, di cui non subite più richieste e aspettative.

Pesci

Anche voi Pesci, che avete un cuore grandissimo, adesso dovrete fare delle scelte importantissime, da cui dipende la vostra serenità. Al lavoro avete deciso dei tagli importanti e significativi, temendo una certa irreversibilità delle cose. Ma la situazione richiede lucidità e voi la dimostrerete tutta in questa settimana di programmazione. In amore, l’opposizione di Venere in Vergine vi rende più attenti al confronto e alla valutazione della realtà con il partner.