Raffiche di Kalashnikov contro ristorante a Sferracavallo, indagini

Foto Al Brigantino

Raffiche di Kalashnikov sono state esplose la scorsa notte contro le vetrate del ristorante Il Brigantino in via Torretta, a Palermo. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato insieme agli agenti della Scientifica per i rilievi del caso. L’episodio riaccende l’allarme sicurezza in città, già segnata da una serie di sparatorie nelle ultime settimane.

Escalation di violenza

Non si tratta di un caso isolato. All’inizio del mese colpi di mitraglietta erano stati esplosi contro un’autorimessa in via Sferracavallo, danneggiando vetri e auto. A fine marzo, invece, un attacco armato aveva preso di mira il deposito dell’azienda Sicily by Car in via San Lorenzo. Ancora prima, altri colpi erano stati sparati contro una macelleria alla Marinella, dove in un precedente episodio era rimasta ferita accidentalmente una donna incinta. Una sequenza di atti che evidenzia una preoccupante escalation criminale.

Indagini in corso

Sui diversi episodi, che potrebbero essere collegati, indaga la Direzione distrettuale antimafia. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire eventuali legami tra le sparatorie e di individuare moventi e responsabili, senza escludere piste legate alla criminalità organizzata.