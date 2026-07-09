Sparatoria a Partinico: ambulante di panini ferito a un piede

Sparatoria a Partinico, nel Palermitano, dov’è stato ferito Sergio Scotto Di Cesare, ambulante 51enne con una rivendita di panini. di 51 anni. L’uomo si trovava in una piazzola all’incrocio tra la strada statale 113 e la 186, luogo abituale di lavoro. Fin quando non è arrivata un’auto, da cui una persona gli ha sparato contro diversi colpi di pistola. Uno lo avrebbe centrato a un piede. Il 51enne è stato stato soccorso dal 118 e e trasferito all’ospedale Civico di Partinico. Sul luogo della sparatoria sarebbero presente alcune telecamere di videosorveglianza: punto di partenza delle indagini, affidate ai carabinieri.