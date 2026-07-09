Incidente sull’A19: coda per un tamponamento in galleria a Enna

Un tamponamento tra due auto dentro la galleria San Nicola, a Enna, ha creato una lunga coda sull’autostrada A19 Palermo-Catania. L’incidente, sulla carreggiata in direzione Catania, ha imposto il senso unico alternato sull’arteria. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le dorze dell’ordine per gestire la viabilità e fare defluire il traffico.