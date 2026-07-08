Incidente mortale sulla statale 114 a Catania: deceduto motociclista

08/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un grave incidente stradale si è verificato sulla strada statale 114 Orientale Sicula, nel territorio comunale di Catania. Secondo quanto comunicato da Anas, il sinistro ha coinvolto una motocicletta e il conducente del mezzo è deceduto. L’impatto è avvenuto al chilometro 112,800 della statale nei pressi del ristorante Torero.

Traffico deviato e strada chiusa

A causa dell’incidente, la statale 114 è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia. La circolazione è stata deviata sul posto per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’accaduto. Il mezzo a due ruote si sarebbe scontrato con una macchina. Sul luogo sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

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