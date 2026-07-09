Foto di Anas

Palermo, al via il varo dell’impalcato per i ponti laterali sul fiume Oreto

09/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un momento cruciale per i lavori di realizzazione dei ponti laterali sul fiume Oreto, a Palermo: l’avvio delle operazioni di varo dell’impalcato di monte, lato Trapani. Un’opera fondamentale per la viabilità di tutta la Sicilia, data la posizione. Lungo viale Regione sempre intasato, in quanto arteria cittadina fondamentale e pure raccordo autostradale tra l’A19 Palermo-Catania e l’A29 verso Trapani. A occuparsi dei lavori, finanziati dalla Regione Siciliana, per conto del Comune di Palermo è Anas.

Il calendario delle attività

Il varo si articolerà su cinque giornate, a partire da oggi alle 4.30. Quando è stato posizionato il macro-concio a stampella, elemento strutturale necessario a sostenere la parte sospesa del ponte. Posizionato attraverso operazioni di sollevamento, rotazione e posa, a cui seguirà la rotazione di 180 gradi della gru per le prossime fasi. Che prevedono il varo degli altri elementi, le movimentazioni all’interno dell’area di cantiere e le operazioni finali di assemblaggio e completamento della struttura.

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