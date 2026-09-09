Palermo, sparatoria nel quartiere Cep: due uomini feriti

Immagine creata con l'intelligenza artificiale

A Palermo è stata segnalata una sparatoria, che sarebbe avvenuta in via Pietro Dell’Aquila nel quartiere Cep. Due uomini di 52 anni e 32 anni, con ferite d’arma da fuoco, sono arrivati autonomamente in due diversi ospedali, all’Ingrassia e al Cervello. Il 52enne è più grave, il 32enne è stato colpito alle gambe. In corso le indagini della polizia per accertare quanto successo.

Chi sono i feriti nella sparatoria al Cep di Palermo

I feriti della sparatoria al Cep a Palermo sono due cugini. A lanciare l’allarme stati alcuni residenti che hanno raccontato di avere sentito colpi d’arma da fuoco. Nella zona di via Pietro Dell’Aquila è intervenuta la polizia scientifica che sta setacciando la zona per cercare tracce di sangue e acquisire le immagini delle telecamere installate nella zona. I due feriti sono noti alle forze dell’ordine. Sarebbero stati indagati per ricettazione e riciclaggio di auto rubate, detenzione di armi clandestine e truffa alle assicurazioni in una delle tante indagini sui cosiddetti spaccaossa, che organizzavano finti incidenti per truffare le compagnie di assicurazione.