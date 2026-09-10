Incidente stradale a Modica, muore un 15enne

10/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un 15enne è morto in un incidente stradale questo pomeriggio sulla strada della Michelica, a Modica, nel Ragusano. Secondo una prima ricostruzione il giovane viaggiava a bordo di uno scooter in direzione Modica e mentre si accingeva ad una svolta il suo mezzo sarebbe scivolato sull’asfalto. La vittima sarebbe quindi finita sulla traiettoria di un’auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 ed è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. I sanitari hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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